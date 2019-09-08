Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своим поклонникам после поединка против Дастина Порье.

По словам Хабиба, многое пройдено, и еще многое предстоит пройти. Боец отмечает, что отец всегда ему говорит: сохраняя прежние качества, двигаемся дальше. Нурмагомедов поблагодарил всех, кто болел, переживал и молился за его команду.

«На этот раз поддержка была на другом уровне, я искренне благодарю каждого», — написал Хабиб в Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.