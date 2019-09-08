Хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении российских фигуристок на контрольных прокатах.

По словам Авербуха, он посмотрел только девочек и считает, что сезон ожидается интересным. Специалист считает, что почти все девочки показали, что они в очень хорошей форме для начала сезона. Авербух отметил, что он переживал больше за Медведеву, потому что работал с ней. Хореограф добавил, что программа Медведевой выделялась, но, ошибка на каскаде показывает, что ошибаться при такой конкуренции не имеет права никто. По поводу Загитовой Авербух считает, что программа ей подходит, она очень женственная, эмоциональная и темпераментная.

«Ну и дальше Косторная, Щербакова, Трусова — у всех фантастический технический набор элементов, который позволяет очень уверенно чувствовать себя. Нужно также Лизу Туктамышеву похвалить, тройной аксель и лутц для начала сезона были очень хорошими», — сказал Авербух, слова которого приводит Rusbiathlon.

Ранее Илья Авербух поделился ожиданиями от предстоящего сезона в фигурном катании.

По словам Авербуха, сезон будет очень интересный и сложный. Авербух уверен, что на первые роли обязательно выйдут Трусова, Щербакова, Косторная, а также Загитова и Медведева, с которой хореограф делал короткую программу.