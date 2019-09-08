Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 17:26,  8 сентября 2019
Баскетбол
40

Воронцевич стал MVP матча с Венесуэлой на ЧМ-2019

Воронцевич стал MVP матча с Венесуэлой на ЧМ-2019
Андрей Воронцевич. Фото: Instagram.

Форвард сборной России Андрей Воронцевич признан лучшим игроком матча против команды Венесуэлы в рамках второго группового этапа чемпионата мира-2019.

Баскетболист московского ЦСКА в матче с Венесуэлой набрал 17 очков, сделал девять подборов и отдал пять результативных передач.

Напомним, сборная России по баскетболу победой завершила чемпионата мира в Китае. В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом 69:60. Россияне покидают турнир, выполнив задачу-минимум — ранее национальная команда уступила сборной Польши. В первом групповом этапе россияне уступили Аргентины, но одержали победу над Южной Кореей и Нигерией.

Теперь россияне поедут домой, забронировав себе путевку в олимпийскую квалификацию.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров