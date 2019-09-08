Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное возвращение Александра Кокорина в команду.

По словам Семака, его позиция остается прежней, он очень хотел бы возвращения Кокорина. Тренер отметил, что у футболиста нет сейчас контракта, но Семак как тренер уже не первый год ждет его появления, но то травма, то другие обстоятельства. Семак добавил, что этот игрок — один из лучших в России, и иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера.

«Каждый человек ошибается, но его наказание абсолютно несоизмеримо с содеянным», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.

Ранее гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин имеет право сыграть за команду в ближайшем туре РПЛ.