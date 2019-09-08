Российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, отъезд в НХЛ Бурдасов отложил на год, а переговоры с «Салаватом Юлаевым» он прекратил, потому что в Уфе в Бурдасове видят игрока третьего звена.

Отметим, в прошлом сезоне Антон Бурдасов выступал в составе «Салавата Юлаева», за который провед 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф Кубка Гагарина россиянин сыграл всего две игры из-за травмы.

Напомним, Бурдасов уже выступал за «Авангард» – это происходило в течение двух сезонов — 2015/16 и 2016/17.

Ранее президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о селекции клуба в нынешнее межсезонье.