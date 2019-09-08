Джошуа: В реванше с Руисом буду делать то же, что в первом бою

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира Энди Руиса.

По словам Джошуа, он проигрывал в любителях, но после этого приходил в себя и двигался дальше.

Британец заявил, что, если он проиграет Руису в следующих десяти боях, возможно, это просто не его поединки, однако одиннадцатый бой может оказаться его. Боксер отметил, пока он остается уверенным в себе, будет доминировать и двигаться туда, куда хочет.

«В реванше я могу выйти в ринг и делать то же самое, что и в первом бою. Возможно, я просто не буду спешить», – сказал Джошуа, слова которого приводит Express.