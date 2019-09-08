Джошуа: В реванше с Руисом буду делать то же, что в первом бою

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира Энди Руиса.
По словам Джошуа, он проигрывал в любителях, но после этого приходил в себя и двигался дальше.
Британец заявил, что, если он проиграет Руису в следующих десяти боях, возможно, это просто не его поединки, однако одиннадцатый бой может оказаться его. Боксер отметил, пока он остается уверенным в себе, будет доминировать и двигаться туда, куда хочет.
«В реванше я могу выйти в ринг и делать то же самое, что и в первом бою. Возможно, я просто не буду спешить», – сказал Джошуа, слова которого приводит Express.
Напомним, в первой встрече Руис нанес Джошуа сенсационное поражение, хотя фаворитом боя считался британец. Если бы Руис отказался от декабрьского реванша, то мог бы лишиться титула по версии IBF. Руководители организации настояли на том, чтобы вопрос был решен как можно скорее.
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