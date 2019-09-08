Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился мнением о дебюте за новую команду в товарищеской игре против «Сочи».

По словам Осорио, у него очень радостные ощущения от игры в «Зените» и он доволен от дебюта за команду. По словам венесуэльца, у него и Заболотного состоялся короткий разговор после грубого фола россиянина — Осорио, обратившись к нему по-испански, попросил быть осторожнее. Однако защитник отметил, что работа футболистов, и он постарался принести максимальную пользу.

«Я бы описал себя как быстрого и сильного физически игрока, но это все от природы — я не так часто занимаюсь на тренажерах», — сказал Осорио, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, на стадионе «Смена» состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и «Сочи». Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. У петербуржцев по мячу забили Бачинский и Сутормин, у сочинцев отличился Бурмистров.