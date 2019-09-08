Агент российского хоккеиста Антона Бурдасова Шуми Бабаев рассказал, при каких обстоятельствах Антон Бурдасов покинет КХЛ.

По словам Бабаева, если Бурдасов сегодня до конца дня не получит контракт в НХЛ, то он останется в России.

Агент отметил, что они ждут уже неделю, но понимают, что не успеют получить визу и попасть в лагерь, а пропускать лагерь не стоит, и это уже проверено.

«Вероятность, что он останется в России, – 90%. Есть несколько клубов, там не только «Авангард», есть еще и Уфа. Все переговоры начнутся завтра», — сказал Бабаев, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».

Отметим, в прошлом сезоне Антон Бурдасов выступал в составе «Салавата Юлаева», за который провед 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф Кубка Гагарина россиянин сыграл всего две игры из-за травмы.