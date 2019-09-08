Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что его команда могла подписать контракт с Лионелем Месси.

По словам Венгера, в футболе происходят переговоры, о результатах которых в дальнейшем вы можете сожалеть, и одними из таких переговоров можно назвать приглашение Лионеля Месси в «Арсенал» в 2003 году. Венгер рассказал, что такой трансфер мог случиться, когда «Арсенал» подписал Сеска Фабрегаса.

«У нас могли оказаться Месси, Пике, Фабрегас, которые уже тогда выделялись своим талантом. Пике и Фабрегас в итоге переехали в Англию, а вот Месси остался в Испании. Это правда, что мы были в нем заинтересованы, но теперь он неприкасаемый игрок», — сказал Венгер, слова которого приводит beIN Sport.

Ранее спортивный психолог Владимир Сафонов рассказал об особенностях концентрации аргентинского футболиста Лионеля Месси. По словам Сафонова, когда речь идет о концентрации, то из всей массы факторов и переменных конкретной ситуации, выделяется только один.