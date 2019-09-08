В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Армении дома одержала победу над командой Боснии и Герцеговины со счетом 4:2.

В составе хозяев дубль оформил Генрих Мхитарян, который отличился на 3-й минуте с передачи Тиграна Барсегяна и на 66-й минуте с передачи Оганеса Амбарцумяна. Еще один гол забил Амбарцумян с передачи Мхитаряна на 77-й минуте. Кроме того, мяч в свои ворота отправил защитник боснийцев Степан Лонкар на 95-й минуте.

У Боснии по мячу забили Эдин Джеко с передачи Амера Гояка на 13-й минуте и Гояк с передачи Сеяда Колашинаца на 70-й минуте встречи.

После шести матчей сборная Армении идет на третьей строчке в таблице группы J, имея в активе девять очков, Босния располагается на четвертой строчке с семью баллами.