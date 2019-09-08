Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:36,  8 сентября 2019
Фигурное катание
1

Алиев рассказал, какие сделал выводы после боя Хабиба и Порье

Алиев рассказал, какие сделал выводы после боя Хабиба и Порье
Фигурист Дмитрий Алиев. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

По словам Алиева, он смотрел бой Хабиба, давно за ним следит, подписан на него в социальных сетях. Фигурист отметил, что боец нравится ему как человек и он увидел в Нурмагомедове силу духа.

«28:0, о чем тут говорить? Увидел эту силу духа и понял, что нужно работать и никогда не расслабляться», — сказал Алиев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров