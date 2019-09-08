Алиев рассказал, какие сделал выводы после боя Хабиба и Порье

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.
По словам Алиева, он смотрел бой Хабиба, давно за ним следит, подписан на него в социальных сетях. Фигурист отметил, что боец нравится ему как человек и он увидел в Нурмагомедове силу духа.
«28:0, о чем тут говорить? Увидел эту силу духа и понял, что нужно работать и никогда не расслабляться», — сказал Алиев, слова которого приводит Sport24.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.
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