Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
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Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
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