Фигуристка упала во время исполнения двойного акселя. Кроме того, ей не удалось сделать еще один аксель — Медведева начала исполнение, но не вышло ни одного оборота.

После проката лёд завалили мягкими игрушками в виде желтых звезд. Зал взорвался аплодисментами. На прокатах присутствовал канадский тренер спортсменки Брайан Орсер.

Ранее Медведева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах. Первым в программе шел каскад из тройного флипа и тройного тулупа — на втором прыжке Медведева упала.

Отметим, после короткой программы Медведева заявила, что находится в очень хорошей форме.