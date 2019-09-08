Кафельников: Медведеву надо укорачивать розыгрыши, иначе Надаль его уничтожит

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в финале US Open.

По словам Кафельникова, выйти на корт сыграть матч недостаточно, Надаля так не победить. Экс-первая ракета мира считает, что против испанца нужно выйти с боевым настроем и планом на игру, которому нужно следовать.

Кафельников заметил, что Надаль — безоговорочный фаворит, но выразил надежду, что Медведев поборется.

«Все будет зависеть от подачи. Думаю, все решит процент попадания первой. В полуфинале у него было процентов 40, в против Надаля, даже на этом покрытии, нужно хотя бы 60. С игрой Даниила чем длиннее розыгрыш, тем больше у него шансов взять его, но в финале будет наоборот. В длинных розыгрышах Надаль его уничтожит, так что ему нужно укорачивать их, как можно чаще выходить к сетке», — сказал Кафельников, слова которого приводит официальный сайт ATP.