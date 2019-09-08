Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова без помарок исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Загитова чисто откатала номер в образе Клеопатры, хорошо выполнив свой фирменный каскад из тройного лутци и тройного риттбергера.

Ранее Загитова без помарок откатада короткую программу на контрольных прокатах. Короткую программу фигуристке поставил Даниил Глейхенгауз под музыку израильской фигуристки Ясмин Леви Me Voy (исп. «Я ухожу»).

Напомним, Евгения Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве. Фигуристка упала во время исполнения двойного акселя. Кроме того, ей не удалось сделать еще один аксель — Медведева начала исполнение, но не вышло ни одного оборота.