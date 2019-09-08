Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

В середине программы фигуристка во время вращения движением руки изменила цвет платья с синего на красный. Отметим, во время произвольной программы Щербакова упала с четверного лутца.

Ранее российская фигуристка чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах. Хореоргафом короткой программе фигуристке стал специалист группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Музыка, которую Щербакова выбрала для короткой программы, стал саундтрек к фильму «Парфюмер».

Отметим, также упала в произвольной программе Евгения Медведева, а Алина Загитова откатала программу без помарок.