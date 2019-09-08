Трусова исполнила три четверных при показе произвольной программы в Москве

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Фигуристке удалось исполнить четверной лутц, четверной тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов. Однако Щербакова упала во время исполнения каскада лутц-риттбергер.