Трусова исполнила три четверных при показе произвольной программы в Москве

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Фигуристке удалось исполнить четверной лутц, четверной тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов. Однако Щербакова упала во время исполнения каскада лутц-риттбергер.
Отметим, также упали в произвольной программе Евгения Медведева и Анна Щербакова, а Алина Загитова откатала программу без помарок.
Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне Трусова будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Уже в эти выходные фигуристы выступят на контрольных прокатах в московском дворце «Мегаспорт».
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