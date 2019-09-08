Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:37,  8 сентября 2019
Фигурное катание
0

Трусова исполнила три четверных при показе произвольной программы в Москве

Александра Трусова
Фигуристка Александра Трусова. Фото: ISU

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Фигуристке удалось исполнить четверной лутц, четверной тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов. Однако Щербакова упала во время исполнения каскада лутц-риттбергер.

Отметим, также упали в произвольной программе Евгения Медведева и Анна Щербакова, а Алина Загитова откатала программу без помарок.

Напомним, ранее стало известно, что в новом сезоне Трусова будет выступать в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Уже в эти выходные фигуристы выступят на контрольных прокатах в московском дворце «Мегаспорт».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров