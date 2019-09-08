В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 4:2.

В составе хозяев по шайбе забросили Тэйлор Бек с передачи Максима Чудинова на 15-й минуте, Кирилл Семенов с передач Вилле Покки и Сергея Широкова на 34-й минуте, Сергей Шумаков с передач Егора Мартынова и Свена Андригетто в большинстве на 38-й минуте и Сергей Широков с передач Кирилла Семенова и Алексея Бондарева на 44-й минуте.

У нижегородцев отличились Джордан Шредер с передачи Пола Щехуры в большинстве на 20-й минуте и Станислав Бочаров с передач Михаила Варнакова и Артема Аляева в большинстве на 27-й минуте встречи.

После четырех матчей команда Боба Хартли идет на первом месте в Восточной конференции с шестью очками, подопечные Дэвида Немировски имеют в активе два балла и располагаются на предпоследней, 12-й, строчке на Западе.