В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» одержало гостевую победу над московским «Спартаком» со счетом 5:4.

В составе минчан по шайбе забросили Александр Павлович на 8-й минуте, Теему Пулккинен с передач Игоря Мартынова и Кирилла Готовца на 9-й минуте, Андрей Ксотицын с передач Фрэнсиса Паре и Кирилла Готовца на 25-й минуте, Стефан Эллиот с передачи Артема Демкова на 31-й минуте и Михаил Стефанович с передач Стефана Элиотта и Фрэнсиса Паре в большинстве на 58-й минуте.

У хозяев отличились Яков Рылов с передачи Мартинса Карсумса на 10-й минуте, Патрик Херсли с передач Ильи Зубова и Робина Ганзла в большинстве на 13-й минуте, Михаил Юньков с передачи Вячеслава Лещенко на 18-й минуте и Мартинс Карсумс на 24-й минуте встречи.

После четырех матчей команда Олега Знарка идет на седьмом месте в Восточной конференции с четырьмя очками, подопечные Крэйга Вудкрофта имеют в активе два балла и располагаются на десятой строчке Запада.

Отметим, «Спартак» ранее уступил московскому и рижскому «Динамо» и обыграл ярославский «Локомотив».