Стали известны гонорары UFC 242: Хабиб получил в 21 раз больше Порье

Официальный сайт UFC опубликовал гонорары бойцов на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов заработал за титульный поединок против Дастина Порье 6,09 миллиона долларов. 6 миллионов — это гонорар за сам бой, 40 тысяч — за медиа-активность, и бонус в размере 50 тысяч Хабиб получил за лучшее выступление вечера. Дастин Порье заработал за бой 290 тысяч долларов. 250 — за бой и 40 — за медиа-активность.

Победитель соглавного боя Пол Фелдер заработал 106 тысяч долларов, Ислам Махачев, одолевший Дэйви Рамоса, получил 49 тысяч.

Кертис Блэйдс, который победил Шамиля Абдурахимова, заработал 165 тысяч, а сам российский боец получил от UFC 27 тысяч.