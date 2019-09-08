Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о своей произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве.

По словам Медведевой, поддержка была колоссальная, и она видела, как люди переживали и отреагировали на ее программу. Фигуристка выразила надежду, что им понравилось.

Медведева пообещала, что в следующий раз программа будет выглядеть лучше. Она отметила, что знает, над чем работать, в том числе и над физической подготовкой. Россиянка считает, что ей также надо больше накатывать программу.

«Просто буду работать. Я не тот человек, который дает себе поблажки и ищет оправдания срывам. И вчерашний срыв, и сегодняшний — ошибки, знаю, во мне. Слава богу, я понимаю, почему и из-за чего это происходит и как это устранить», — сказала Медведева, слова которой приводит «Спорт-Эспресс».

Напомним, Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве. Фигуристка упала во время исполнения двойного акселя. Кроме того, ей не удалось сделать еще один аксель — Медведева начала исполнение, но не вышло ни одного оборота.