В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на стадионе Эдуарда Стрельцова одержало победу над «Химками» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Торпедо» Сергей Божин на 17-й минуте игры.

Отметим, на 83-й минуте прямую красную карточку получил защитник химчан Александр Филин.

После 12 матчей команда Сергея Игнашевича располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 31 очко. Подопечные Андрея Талалаева идут следом, на второй позиции, с 27 баллами.

Следующий матч черно-белые проведут 14 сентября дома против второй команды «Краснодара». Красно-черные в этот же день на своем поле сыграют против «Чайки».

Отметим, обе команды 25 сентября стартуют в 1/16 финала Кубка России. «Торпедо» примет самарские «Крылья Советов», а «Химки» дома сыграют с казанским «Рубином».