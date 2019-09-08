Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала, что получила повреждение во время тренировки на лыжероллерах.

По словам Мякяряйнен, на этой неделе ей понадобилась знаменитая финская выдержка. Биатлонистка отметила, ей пришлось тренироваться после аварии на лыжероллерах в среду, но эти виды стоят того, чтобы сюда подняться, несмотря на то, что каждый шаг причиняет боль.

«Надеюсь набрать форму до следующих выходных, к старту чемпионата Финляндии в Контиолахти», — написала Мякяряйнен в своем Instagram.

Ранее финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила о том, что не собирается завершать спортивную карьеру. Мякяряйнен ещё хочет выступать на высоком уровне и не идти на большое количество компромиссов. Она будет продолжать карьеру, если не появится причина её завершить.