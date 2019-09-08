Порье рассказал, что из боя с Хабибом он будет вспоминать до конца жизни

Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном бое за пояс в легком весе.

По словам Порье, он делал очень плотную гильотину. Боец отметил, что он будет вспоминать этот момент и спрашивать себя, почему не закрыл гард, до конца жизни.

«Надо было это сделать, чтобы Хабиб не вертелся, и снижать давление», – сказал Порье на пресс-конференции.