Порье рассказал, что из боя с Хабибом он будет вспоминать до конца жизни

Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном бое за пояс в легком весе.
По словам Порье, он делал очень плотную гильотину. Боец отметил, что он будет вспоминать этот момент и спрашивать себя, почему не закрыл гард, до конца жизни.
«Надо было это сделать, чтобы Хабиб не вертелся, и снижать давление», – сказал Порье на пресс-конференции.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.
Отметим, официальный сайт UFC опубликовал гонорары бойцов на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов заработал за титульный поединок против Дастина Порье 6,09 миллиона долларов.
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