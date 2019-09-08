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  • 21:43,  8 сентября 2019
Бокс/MMA
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Порье рассказал, что из боя с Хабибом он будет вспоминать до конца жизни

Порье рассказал, что из боя с Хабибом он будет вспоминать до конца жизни
Дастин Порье. Фото: Instagram.

Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном бое за пояс в легком весе.

По словам Порье, он делал очень плотную гильотину. Боец отметил, что он будет вспоминать этот момент и спрашивать себя, почему не закрыл гард, до конца жизни.

«Надо было это сделать, чтобы Хабиб не вертелся, и снижать давление», – сказал Порье на пресс-конференции.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Отметим, официальный сайт UFC опубликовал гонорары бойцов на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов заработал за титульный поединок против Дастина Порье 6,09 миллиона долларов.

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