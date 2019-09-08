Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев кратко прокомментировал поражение от «Торпедо» и не стал отвечать на вопросы журналистов.

«Очень интересная игра двух лидеров ФНЛ. Первый тайм за «Торпедо», второй – за нами. Поздравляю соперников с тремя очками. Если вопросов нет, до свидания, всего хорошего», — сказал Талалаев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на стадионе Эдуарда Стрельцова одержало победу над «Химками» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник «Торпедо» Сергей Божин на 17-й минуте игры.

После 12 матчей команда Сергея Игнашевича располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 31 очко. Подопечные Андрея Талалаева идут следом, на второй позиции, с 27 баллами.