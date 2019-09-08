Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве.

По словам Туктамышевой, это был первый официальный прокат с двумя тройными акселями, задачей было выполнить их, и фигуристка довольна собой. Она отметила, что первый тройной аксель на соревнованиях будет в каскаде с тулупом.

«Вижу по глазам Алексея Николаевича, что он доволен мной. Когда я в оптимальной форме, ошибки на трикселях на тренировках сводятся к минимуму. Мы реалисты, и Мишин ждет от меня только того, что я могу сделать», – сказала Туктамышева, слова которой приводит ТАСС.

Ранее Туктамышева поделилась своим отношением к открытым контрольным прокатам в «Лужниках».