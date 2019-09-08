«Ростов» в товарищеском матче одержал разгромную победу над сборной Сирии со счетом 3:0.

В составе жёлто-синих дубль на 14-й и 27-й минутах оформил Арсений Логашов. Ещё один мяч забил Александр Саплинов на 39-й минуте встречи.

Отметим, на девятой минуте матча прямую красную карточку получил Мацей Вилюш, вместо него на поле появился Евгений Чернов.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 16 сентября дома против грозненского «Ахмата». 22 числа «Ростов» на выезде встретится в Саранске с «Тамбовом».

Отметим, 25 сентября дончане стартуют в 1/16 Кубка России — соперником «Ростова» станет саранская «Мордовия», встреча также состоится в Саранске.

В данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. Столько же у «Краснодара» и «Зенита».