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  • 21:42,  8 сентября 2019
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Солдатова потеряла сознание во время этапа Кубка вызова в Португалии

Солдатова, гимнастка
Александра Солдатова. Фото: https://www.instagram.com/sanchos21

Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, сообщила тренер спортсменки Анна Дьяченко.

По словам Дьяченко, Солдатова сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. Тренер отметила, что после одного из упражнений Александре стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.

«Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна решать Ирина Александровна, Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер. А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идет», — сказала Дьяченко, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. На континентальном первенстве в Баку она выиграла соревнования в команде, а также завоевала две серебряные медали — в упражнениях с мячом и лентой.

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