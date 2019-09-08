Солдатова потеряла сознание во время этапа Кубка вызова в Португалии

Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, сообщила тренер спортсменки Анна Дьяченко.

По словам Дьяченко, Солдатова сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. Тренер отметила, что после одного из упражнений Александре стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.

«Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна решать Ирина Александровна, Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер. А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идет», — сказала Дьяченко, слова которой приводит ТАСС.