Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о поражении от минского «Динамо».

По словам Знарка, «Спартак» решил поиграть в открытый хоккей, что непозволительно.

Тренер отметил, что были ошибки и тактические. Знарок считает, что моменты надо использовать, а их было предостаточно. Он добавил, что в конце было удаление.

На вопрос, согласен ли Знарок, что поражение было больше «в голове, а не по игре», тренер ответил, что, может быть, спрашивающий в чем-то и прав.

«Я уже сказал, что играли в открытый хоккей. Надо не просто бегать, а еще и бегать осмысленно», — сказал Знарок, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» одержало гостевую победу над московским «Спартаком» со счетом 5:4.