Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве.

По словам Щербаковой, она катала образ Жар-птицы, и ей очень хотелось показать именно перевоплощение, это решили подчеркнуть необычным платьем. Щербакова отметила, сейчас менять платье было не так сложно, очень много тренировок пришлось кататься именно в платье, отрабатывать все до мелких деталей, много раз переделывать, чтобы ничего не мешало.

Фигуристка отметила, бывают тренировки, когда исполнению четверных прыжков приходится посвящать очень много времени, и довольно много попыток за тренировку получается.

«Сейчас я сделала вывод, что на соревнованиях довольно часто меня что-то подводит в четверных, поэтому пока нужно сосредоточиться не на нереальном количестве четверных, а над стабильностью», — сказала Щербакова, слова которой приводит ТАСС.

Отметим, в середине произвольной программы фигуристка во время вращения движением руки изменила цвет платья с синего на красный. Отметим, во время произвольной программы Щербакова упала с четверного лутца.

Ранее Анна Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах.