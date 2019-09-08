Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве.

По словам Трусовой, если была бы возможность, каждая из фигуристок, состоящих в одной группе, смотрела бы программы своих одногруппниц, так как спортсменки всегда что-то друг другу подсказывают. Трусова отметила, что они примерно одного возраста с Алиной, поэтому все общаются на равных.

Фигуристка добавила, что не все было так, как хотелось, но в целом она довольна. Трусова рассказала, что сначала ей было тяжело из-за резкой смены ритма, но сейчас это даже придает сил, такая быстрая музыка и адреналин.

«Мне дали выбрать музыку, под которую я хочу кататься, выбрали ее вместе с тренерами. Поставили именно то, что мне нравится, поэтому от исполнения программы ощущаю только радость», – сказала Косторная, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, Трусова показала свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве. Фигуристке удалось исполнить четверной лутц, четверной тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов. Однако Щербакова упала во время исполнения каскада лутц-риттбергер.