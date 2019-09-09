Уайлдер не верит в победу Джошуа в реванше против Руиса

Американский боксер Деонтей Уайлдер поделиляс ожиданиями от реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

По словам Уайлдера, Руис снова победит. Американец считает, что Джошуа не хватает уверенности, у него всегда была слабая психология, которую нельзя тренировать — она или есть, или нет.

Уайлдер считает, что бокс — это гладиаторский вид спорта, в котором нельзя проявлять слабость, особенно когда ты чемпион, ведь ты всегда являешься мишенью.

«Хорошо быть милым и любезным, но в боксе нельзя демонстрировать слабости. Ты должен показать себя зверем, с которым лучше не связываться. Я демонстрирую именно это», – сказал Уайлдер, слова которого приводит Boxing Scene.