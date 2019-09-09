Уайлдер не верит в победу Джошуа в реванше против Руиса

Американский боксер Деонтей Уайлдер поделиляс ожиданиями от реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
По словам Уайлдера, Руис снова победит. Американец считает, что Джошуа не хватает уверенности, у него всегда была слабая психология, которую нельзя тренировать — она или есть, или нет.
Уайлдер считает, что бокс — это гладиаторский вид спорта, в котором нельзя проявлять слабость, особенно когда ты чемпион, ведь ты всегда являешься мишенью.
«Хорошо быть милым и любезным, но в боксе нельзя демонстрировать слабости. Ты должен показать себя зверем, с которым лучше не связываться. Я демонстрирую именно это», – сказал Уайлдер, слова которого приводит Boxing Scene.
Напомним, в первой встрече Руис нанес Джошуа сенсационное поражение, хотя фаворитом боя считался британец. Если бы Руис отказался от декабрьского реванша, то мог бы лишиться титула по версии IBF. Руководители организации настояли на том, чтобы вопрос был решен как можно скорее.
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