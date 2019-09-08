Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал вероятность поединка против Жоржа Сен-Пьера.

По словам Хабиба, Сен-Пьер — отличный парень, великий чемпион и великолепный спортсмен, который является отличным примером для подрастающего поколения. Россиянин отметил, если Сен-Пьер захочет вернуться, почувствует голод, улучшить своё наследие и сможет уложиться в 155 фунтов, то Нурмагомедов ждет его.

«Может, Жоржу нравится новый пояс? Если так, то я могу дать ему его. Пусть сделает одну фотографию. Но после этого ему придётся вернуть мне пояс обратно. Он хочет драться? Я с удовольствием приму поединок», — сказал Хабиб, слова которого приводит MMAMania.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Отметим, официальный сайт UFC опубликовал гонорары бойцов на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов заработал за титульный поединок против Дастина Порье 6,09 миллиона долларов.