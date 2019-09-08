В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Встреча, которая проходит на корте Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг, началась в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Медведев в трех сетах разобрался с болгариным Григором Димитровым. Надаль также в трех партиях не заметил итальянца Маттео Берреттини.

Выход в финал Медведева стал первым мужском русском теннисе за последние 14 лет. Ранее в финал Australian Open 2005 выходил Марат Сафин. Он же играл и в последнем для русских финале US Open — в 2000 году против Сампраса.

Спортсмены имеют в личных встречах лишь один очный поединок — в августе этого года Надаль переиграл Медведева в двух партиях — 6:3, 6:0.