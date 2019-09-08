Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко одержали победу над австралийкой Эшли Барти и другой представительницей Белоруссии, Викторией Азаренко, в финале US Open в женском парном разряде.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 7:5 и длилась один час и 38 минут. За это время пара Азернко/Барти совершила две подачи навылет, одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Их соперницы сделали пять эйсов, один раз ошиблись на подаче и реализовали четыре брейка из четырех.

Напомним, ранее канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей одиночного турнира. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.