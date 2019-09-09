В Калининграде в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года состоится матч между сборными России и Казахстана.

Встреча, которая пройдет на стадионе «Калининград Арена», начнется в 21:45 по московскому времени.

Главным судьей встречи стал черногорец Никола Дабанович. Линейными арбитрами будут работать его соотечественники Милован Джукич и Йовица Татар. Четвертым судьей назначен Милован Милачич.

Напомним, 6 сентября в Саранске сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1.

В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте. У шотландцев отличился полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгин на 11-й минуте.

После пяти туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.