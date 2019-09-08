Словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр может стать футболистом английского «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Daily Express. По информации источника, главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола назвал игрока целью команды номер один на зимнее трансферное окно.

Отмечается, что «Сити» интересовался Шкриньяром в летнее трансферное окно, однако «Интеру» удалось сохранить футболиста. В этот раз чемпионы Англии собираются быть настойчивее.

В минувшее трансферное окно английский клуб сделал ряд усилений — клуб приобрел Родри из «Атлетико», Анхелино из «ПСВ», Жоау Канселу из «Ювентуса» и Скотта Карсона из «Дерби Каунти».

В данный момент «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе десять очков.