Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн обвинил свою жену в том, что не смог реализовать пенальти во время отборочного матча чемпионата Европы-2020 против Албании.

По словам Гризманна, он не знает, что произошло. Игрок предположил, что это потому, что его жена не смотрела матч.

«Сборная Франции находится на правильном пути, мы одна команда. Это был хороший матч. Можно жалеть только о том, что в концовке мы пропустили гол», — сказал Гризманн, слова которого приводит Mirror.

Напомним, сборная Франции разгромила команду Албании в отборе Евро-2020 со счетом 4:1. На 37-й минуте игры Люка Эрнандес заработал пенальти, который не реализовал Гризманн — он попал мячом в перекладину. Голы французов забили Коман, на счету которого дубль, Жиру и Иконе. У албанцев пенальти реализовал Чикаллеши.