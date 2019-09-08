Для тех, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает традиционный дайджест самых главных новостей за день.
Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.
РПЛ опубликовала расписание с 9 по 19 тур
Российская Премьер-Лига на официальном сайте выложила точно расписание матчей сезона-2019/20 с 9-го по 19-й тур. Ранее с этим были проблемы — РПЛ выкладывала информацию о ближайших матча в середине каждой недели. Болельщики могли знать только кто с кем играет, а время игр было неизвестно.
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
Сборная России по баскетболу успешно завершила чемпионата мира в Китае. В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом. Россияне покидают турнир, выполнив задачу минимум.
Шипулин лидирует в довыборах в Госдуму
Бывший биатлонист Антон Шипулин лидирует в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области. По информации пресс-секретаря предвыборного штаба Шипулина с десяти крупнейших городах Серовского избирательного округа, которые занимают 75% теории, за Шипулина проголосовало 52% избирателей.
Голы Сутормина и Бачинского позволили «Зениту» обыграть «Сочи»
На стадионе «Смена» завершился товарищеский матч между «Зенитом» и «Сочи». Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.
В Омске начали демонтировать арену «Авангарда»
В Омске рабочие приступили к демонтажу арены местного «Авангарда». Лицевая сторона «Арены Омск» уже почти полностью разобрана.
Леклер стал первым в Гран-при Италии, Квят сошел с дистанции
Французский пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл итоговые заезды на автодроме Монца в рамках 14-го этапа серии Гран-при «Формулы-1» — Гран-при Италии.
Мертенс и Соболенко выиграли US Open в парном разряде
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко одержали победу над австралийкой Эшли Барти и другой представительницей Белоруссии, Викторией Азаренко, в финале US Open в женском парном разряде.
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