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Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

РПЛ опубликовала расписание с 9 по 19 тур

Российская Премьер-Лига на официальном сайте выложила точно расписание матчей сезона-2019/20 с 9-го по 19-й тур. Ранее с этим были проблемы — РПЛ выкладывала информацию о ближайших матча в середине каждой недели. Болельщики могли знать только кто с кем играет, а время игр было неизвестно.