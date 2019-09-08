Для тех, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает традиционный дайджест самых главных новостей за день.

Хабиб Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

РПЛ опубликовала расписание с 9 по 19 тур

Российская Премьер-Лига на официальном сайте выложила точно расписание матчей сезона-2019/20 с 9-го по 19-й тур. Ранее с этим были проблемы — РПЛ выкладывала информацию о ближайших матча в середине каждой недели. Болельщики могли знать только кто с кем играет, а время игр было неизвестно.

Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ

Сборная России по баскетболу успешно завершила чемпионата мира в Китае. В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом. Россияне покидают турнир, выполнив задачу минимум.

Шипулин лидирует в довыборах в Госдуму

Бывший биатлонист Антон Шипулин лидирует в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области. По информации пресс-секретаря предвыборного штаба Шипулина с десяти крупнейших городах Серовского избирательного округа, которые занимают 75% теории, за Шипулина проголосовало 52% избирателей.

Голы Сутормина и Бачинского позволили «Зениту» обыграть «Сочи»

На стадионе «Смена» завершился товарищеский матч между «Зенитом» и «Сочи». Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.

В Омске начали демонтировать арену «Авангарда»

В Омске рабочие приступили к демонтажу арены местного «Авангарда». Лицевая сторона «Арены Омск» уже почти полностью разобрана.

Леклер стал первым в Гран-при Италии, Квят сошел с дистанции

Французский пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл итоговые заезды на автодроме Монца в рамках 14-го этапа серии Гран-при «Формулы-1» — Гран-при Италии.

Мертенс и Соболенко выиграли US Open в парном разряде

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко одержали победу над австралийкой Эшли Барти и другой представительницей Белоруссии, Викторией Азаренко, в финале US Open в женском парном разряде.