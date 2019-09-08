Американский боксер, бывший чемпион мира Флойд Мэйвезер может провести выставочный поединок в Китае.

Об этом сообщает Boxing Scene. По информации источника, 18 сентября должна пройти пресс-конференция, на которой стороны анонсируют событие и подпишут контракт. Ожидается, что поединок пройдет в 2020 году.

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор снова встретятся лицом к лицу.

Как сообщает International Business Times, на сей раз бойцы будут не драться, а посоревнуются в японском телешоу «Суперзвёзды». По информации источника, Макгрегор и Мэйвезер будут соревноваться в конкурсах на выносливость и скорость. Отмечается, что транслироваться шоу будет в канун Нового года в Японии.