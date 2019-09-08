Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что должен быть на первом месте рейтинга промоушена вне зависимости от весовых категорий.

«На следующей неделе поставьте меня на первую строчку списка P4P. Думаю, я это заслуживаю. Я доминирую над всеми соперниками, я непобеждённый боец. Кажется, этим я заслуживаю некоторое уважение», – сказал Хабиб, слова которого приводит официальный сайт UFC.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Отметим, официальный сайт UFC опубликовал гонорары бойцов на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов заработал за титульный поединок против Дастина Порье 6,09 миллиона долларов.