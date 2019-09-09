Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче он обыграл россиянина Даниила Медведева в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Продолжительность поединка составила 4 часа 54 минуты, за это время Надаль пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 21. Медведев записал на свой счёт 14 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и сделал пять брейков.

Несмотря на поражение, Медведев после успешного выступления на US Open будет занимать четвертое место в обновленном рейтинге АТР.

Эта победа на US Open стала для Надаля четвертой в карьере. Ранее он завоевывал трофей в 2010, 2013 и 2017 годах. В активе Медведева пока нет выигранных турниров «Большого шлема».

На пути к финалу Медведев выбил из борьбы Праджнеша Гуннесварана, Уго Дельена, Фелисиано Лопеса, Доминика Кепфера, Стэна Вавринку и Григора Димитрова.