Победитель US Open испанец Рафаэль Надаль обратился к россиянину Даниилу Медведеву после финального матча.

На пресс-конференции Надаль отметил сильную игру Медведева и прогресс, которого российскому спортсмену удалось достичь в последнее время. «Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы», — заявил испанец.

Надаль подчеркнул, что вечер получился очень эмоциональным и незабываемым для него. Спортсмен обратился с благодарностью к организаторам турнира, зрителям и своей команде.

Напомним, Надаль одержал победу в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, продолжительность поединка составила 4 часа 54 минуты.

Эта победа на US Open стала для Надаля четвертой в карьере. Ранее он завоевывал трофей в 2010, 2013 и 2017 годах. В активе Медведева пока нет выигранных турниров «Большого шлема».