Российский фигурист Сергей Воронов выразил мнение, что интерес к фигурному катанию вырос благодаря успехам девушек-одиночниц.

«Спасибо нашим девочкам, которые подняли уровень фигурного катания и интерес к нему в этой стране», – сказал Воронов после выступления на контрольных прокатах в Москве.

Кроме того, спортсмен объяснил свой выбор музыки. Для произвольной программы он взял композицию группы Muse, под которую в прошлом сезоне выступал Михаил Коляда.

Воронов подчеркнул, что это была именно его идея, процесс постановки программы получился долгим. Несмотря на то, что многие отговаривали фигуриста от выбор данной композиции, он всё равно остановился на ней. «Я настоял на своём и не жалею», — подчеркнул Воронов.

В сезоне-2019/20 Воронов будет выступать на этапах Гран-при во Франции и Японии.