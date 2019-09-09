Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото из твиттера cherches_stanislav

Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото из твиттера cherches_stanislav

Сборная России по футболу проведет матч против команды Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Игра будет проходить в Калининграде сегодня, 9 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

Главным судьей встречи стал черногорец Никола Дабанович. Линейными арбитрами будут работать его соотечественники Милован Джукич и Йовица Татар. Четвертым судьей назначен Милован Милачич.

Напомним, 6 сентября в Саранске сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1.

После пяти туров сборная России располагается на втором месте в отборочной группе I, отставая от Бельгии на три очка. Ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.