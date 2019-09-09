Российский теннисист Даниил Медведев, ставший финалистом US Open, получит за выступление на турнире 1,9 миллиона долларов в качестве призовых. В финале он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, призовые которого составят 3,85 миллиона.

Решающий поединок состоялся в ночь с 8 на 9 сентября по московскому времени и продлился практически пять часов. Медведев проигрывал 0:2 по сетам, но смог взять две партии подряд и сравнять счёт. В заключительном пятом сете он всё же уступил Надалю.

Успех на US Open позволил Медведеву подняться на четвертую строчку мирового рейтинга, это лучший результат в его карьере.

Победа на US Open стала для Надаля четвертой в карьере. Ранее он завоевывал трофей в 2010, 2013 и 2017 годах. В активе Медведева пока нет выигранных турниров «Большого шлема».