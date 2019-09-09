Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги прокатов сборной России.

Тарасова отметила, что в каждой дисциплине были спортсмены, порадовавшие зрителей. «Не буду конкретизировать, но скажу – сегодня на льду мы увидели девочек, подаривших нам потрясающее зрелище, они просто свели нас с ума своим техническим оснащением», — сказала специалист, слова которой приводит ТАСС.

Тарасова добавила, что мужчины-одиночники порадовали её чуть меньше. Также она выразила мнение, что выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова оставило очень сильное выступление.

Напомним, главным событием прокатов стала произвольная программа Александры Трусовой. Фигуристка исполнила три четверных прыжка: лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным.