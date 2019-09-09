Сафин: Надаль мог бы играть в «Зените» или «Спартаке»

Бывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, что вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль хорошо играет не только в теннис, но и в футбол.

«Надаль мог бы играть у нас в «Зените» или «Спартаке». Реально очень хорошо играет в футбол. Он был бы там лучшим», — заявил Сафин в эфире Первого канала во время финального матча US Open.

Напомним, Надаль стал победителем турнира. Решающий поединок состоялся в ночь с 8 на 9 сентября по московскому времени и продлился практически пять часов. Медведев проигрывал 0:2 по сетам, но смог взять две партии подряд и сравнять счёт. В заключительном пятом сете он всё же уступил Надалю.