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  • 09:16,  9 сентября 2019
Теннис
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Сафин: Надаль мог бы играть в «Зените» или «Спартаке»

Сафин: Надаль мог бы играть в &#171;Зените&#187; или &#171;Спартаке&#187;
Марат Сафин. Фото: "Инстаграм" экс-теннисиста

Бывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, что вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль хорошо играет не только в теннис, но и в футбол.

«Надаль мог бы играть у нас в «Зените» или «Спартаке». Реально очень хорошо играет в футбол. Он был бы там лучшим», — заявил Сафин в эфире Первого канала во время финального матча US Open.

Напомним, Надаль стал победителем турнира. Решающий поединок состоялся в ночь с 8 на 9 сентября по московскому времени и продлился практически пять часов. Медведев проигрывал 0:2 по сетам, но смог взять две партии подряд и сравнять счёт. В заключительном пятом сете он всё же уступил Надалю.

Победа на US Open стала для Надаля четвертой в карьере. Ранее он завоевывал трофей в 2010, 2013 и 2017 годах. В активе Медведева пока нет выигранных турниров «Большого шлема».

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