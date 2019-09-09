Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила в подарок свой портрет. После контрольных прокатов в «Лужниках» болельщики презентовали ей картину, на которой Загитова изображена в образе Клеопатры.

Именно такую роль фигуристка будет исполнять в своей произвольной программе на сезон-2019/20. Загитова поделилась фотографией подарков в историях своего «Инстаграма».

На контрольных прокатах сборной России спортсменка продемонстрировала свою готовность к сезону. Она без ошибок исполнила обе программы — и короткую, и произвольную.

Постановщиком обеих программ является хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Короткая программа поставлена под музыку израильской певицы Ясмин Леви Me Voy (исп. «Я ухожу»).