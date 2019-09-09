Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от участия в финале US Open. Спортсмен впервые в своей карьере добрался до решающего матча турнира «Большого шлема» и в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Медведев подчеркнул, что запомнит эту игру на всю жизнь. «Я запомню каждый момент. Во всём, что касается тенниса, у меня хорошая память. Думаю, и в 70 лет буду помнить этот финал», — сказал российский спортсмен. Он предположил, что и Надаль до сих пор помнит свой первый финал.

Медведев признался, что после двух проигранных сетов уже готовился завершить матч и выступить с речью, но смог переломить ход игры и продолжить бороться. «Я буду расстроен результатом, но доволен тем, как играл всё лето и весь US Open», — приводит слова россиянина официальный сайт соревнований.