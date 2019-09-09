Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, сообщил, что спортсмены прибыли в Москву на контрольные прокаты раньше, чем планировали.

«Перед вылетом в Россию пришлось менять билеты на самолет, потому что на Флориду надвигался ураган», — сказал Морозов, слова которого приводит «Р-Спорт». Фигурист отметил, что в итоге они прилетели на два дня раньше и тренировались одни, но это даже пошло на пользу.

Кроме того, Морозов объяснил, почему дуэт выбрал оркестровую обработку песни Умберто Тоцци Te Amo для произвольной программы. Фигурист рассказал, что они с Тарасовой давно думали об этой музыке, раньше под неё хотели выступать Татьяна Волосожар и Максим Траньков, но завершили карьеру. «Я подошел к Максиму и сказал: можно мы эту музыку себе возьмем? Он сказал: пожалуйста, нет проблем», – сказал Морозов.